Fenerbahçe, Sosa'yı resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
22.08.2020 00:18 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:48
Fenerbahçe, Sosa'yı resmen açıkladı
- Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Sosa transferini resmen duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Kaynak: DHA