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Fenerbahçe, Sosa'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Sosa'yı resmen açıkladı
21.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:54

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Sosa transferini resmen duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.

Kaynak: DHA

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