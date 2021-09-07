Fenerbahçe sol kanat için aradığı ismi buldu! Fırsat transferi İngiltere'den...

Caner Erkin'in ayrılmasının ardından sol kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Tottenham forması giyen ve geçtiğimiz sezon Hoffenheim forması giyen Sessegnon menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Sol kanat için arayışını sürdüren Fenerbahçe, Tottenham'ın genç yıldızı Sessegnon'u kadrosuna katmaya yakın. A Spor'un haberine göre Caner Erkin'in ayrılmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, menajerler aracılığı ile önerilen Sessegnon ismine yakın. Vitor Pereira'nın olumlu rapor verdiği genç yıldız için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona yakın.

İngiliz futbolcu sol kanat ve sol bek görevlerinde başarılı performans koyarken, 3'lü savunma sistemine alışkın. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık oynayan 21 yaşındaki genç yıldız. 18 milyon € güncel piyasa değerine sahip. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1.78 yaşındaki sol kanat 2019 yılında 27 milyon € karşılığında Fulham'dan, Tottenham'a transfer olmuştu. Tottenham oyuncunun maç oynayıp, tecrübelenmesi için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı iddia edilmekte. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.