Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından - İsmail Kartal (3)
AA, Fahrettin Gök - Spor
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın açıklaması Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardındanİSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda Slavia Prag ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe- Slavia Prag maçının ardından
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın açıklaması Fenerbahçe- Slavia Prag maçının ardından
İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda Slavia Prag ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
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