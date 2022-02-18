Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından - İsmail Kartal (3) - Haberler
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından - İsmail Kartal (3)

AA, Fahrettin Gök - Spor
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın açıklaması Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardındanİSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda Slavia Prag ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe- Slavia Prag maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın açıklaması Fenerbahçe- Slavia Prag maçının ardından

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda Slavia Prag ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından - İsmail Kartal (3)

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından - İsmail Kartal (3)

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından - İsmail Kartal (3)

AA / Fahrettin Gök - Spor

İsmail Kartal, Slavia Prag, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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