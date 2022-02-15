Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek - Haberler
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

AA, Emrah Oktay - Spor
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Slavia Prag, Fenerbahçe, İtalyan, UEFA, Spor, Haberler

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