Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda? 17 Şubat Perşembe Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?
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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore, Sevcik, Plavsic, Schranz, Dorley, Sor, Olayinka
Mesut Özil yaşadığı sakatlıktan dolayı maçın ilk 11'inde yer almadı.