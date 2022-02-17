Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda? 17 Şubat Perşembe Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?

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FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG İLK 11

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore, Sevcik, Plavsic, Schranz, Dorley, Sor, Olayinka

MESUT ÖZİL MAÇTA YOK MU?

Mesut Özil yaşadığı sakatlıktan dolayı maçın ilk 11'inde yer almadı.

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