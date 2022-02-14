Bu hafta heyecanla beklenen maçlardan birisi de temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 32 maçıdır. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? 17 Şubat UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kim? Son 32'ye kimler kaldı? UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları hangi gün?

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe 2022 tarihinde saat 20:45 'de başlayacaktır.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SERDAR DURSUN SLAVİA PRAG MAÇINA YETİŞEBİLİR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan GZT Giresunspor maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Serdar Dursun'a platin takılmasına gerek olmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli oyuncu için özel bir maske yapılacağı ve çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

Yaklaşık 1 ay boyunca maske kullanacak Serdar Dursun'un, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Slavia Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyebileceği aktarıldı.

SLAVİA PRAG LİGDE KAZANDI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde Slovacko'yu 1-0 mağlup etti.

Ligin 21. hafta mücadelesinde Slovacko'ya konuk olan Slavia Prag'a 3 puanı getiren golü, 44. dakikada Ondrej Lingr kaydetti.

Bu sonuçla Slavia Prag, 51 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçta Fenerbahçe, 17 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'ı ağırlayacak.

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