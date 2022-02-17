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Fenerbahçe-Slavia Prag

AA, Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe-Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile Çekya ekibi Slavia Prag arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile Çekya ekibi Slavia Prag arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore, Sevcik, Plavsic, Schranz, Dorley, Sor, Olayinka

AA / Emre Doğan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Play Off, İtalya, Spor, Haberler

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