Fenerbahçe, Skrtel'in Alternatifini Buldu: Eder Militao

İki sezondur savunmanın vazgeçilmezi olan Martin Skrtel'in İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer ihtimali Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.

33 yaşındaki Slovak futbolcunun gitme olasılığını göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, stoper arayışlarını sürdürürken, Brezilya'da önemli bir iddia ortaya atıldı.

Radio Bandareintes ile Esporte Interativo dahil birçok haber sitesi, Kanarya'nın Eder Militao'yla temasta olduğunu ileri sürdü.

SERBEST KALMA BEDELİ 4 MİLYON EURO

Maicon'un geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a gelmesinden sonra altyapısından yetiştiği Sao Paulo'da formayı kapan 20 yaşındaki futbolcu, performansıyla kısa sürede öne çıkan isimlerden olmayı başardı.

Birçok takımın radarına giren 1.86 boyundaki futbolcunun serbest kalma bedelinin ise 4 milyon euro olduğu öğrenildi.

AVRUPA'NIN DEVLERİ YARIŞIYOR

Almanya'dan Borussia Dortmund, İtalya'dan Inter'in de listesinde yer aldığı belirtilen genç stoper için Brezilya basınında, "Avrupa'nın devleri Militao transferinde yarışıyor" haberleri yapılıyor.