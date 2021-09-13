Fenerbahçe-Sivasspor Maçının Perde Arkası - Haberler Spor
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Fenerbahçe-Sivasspor Maçının Perde Arkası

Dugout - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor ile ilk yarıda gelen goller sonucunda 1-1 berabere kalırken ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Sivasspor ise ligde üst üste ikinci maçından puan çıkarsa da 4 hafta sonunda henüz galibiyet ile tanışamadı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor ile ilk yarıda gelen goller sonucunda 1-1 berabere kalırken ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Sivasspor ise ligde üst üste ikinci maçından puan çıkarsa da 4 hafta sonunda henüz galibiyet ile tanışamadı

Fenerbahçe-Sivasspor Maçının Perde Arkası
Dugout - Spor Haberleri
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Kanarya, Kadıköy'de yara aldı! Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı
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