Fenerbahçe-Sivasspor Maçının Perde Arkası

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor ile ilk yarıda gelen goller sonucunda 1-1 berabere kalırken ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Sivasspor ise ligde üst üste ikinci maçından puan çıkarsa da 4 hafta sonunda henüz galibiyet ile tanışamadı

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