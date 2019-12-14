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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:14
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup 'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas ve pres çalışması, çift kale maç yaptığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Victor Moses'in özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, akşam üzeri Sivas'a gidecek.

Kaynak: AA
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