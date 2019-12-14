Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas ve pres çalışması, çift kale maç yaptığı bildirildi.
Sakatlığı bulunan Victor Moses'in özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, akşam üzeri Sivas'a gidecek.