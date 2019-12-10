Haberler » Spor » Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

10.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:05
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 15'inci haftasında 15 Pazar günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile süren çalışma 5'e 2 top kapma ile sürdü. Antrenman pas çalışması ve hücum - defans varyasyonlarıyla  ile sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Mevlüt Erdinç ve Moses özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler