Fenerbahçe, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü - Hd

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MUSTAFA AKIN İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler basına açık bölümde 5'e 2 ısınma hareketleri ve toplu çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekipte sağ arka adalesine darbe alan Alper Potuk bugün yapılan idmanda yer almazken yarınki çalışmada takıma dahil olacak. Sakatlığı son bulan ve geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Janssen'in ise Sivasspor maçında büyük ölçüde oynaması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin idmanını Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi Yöneticileri ile Hilal Karedeniz Eğitim Kurumları'ndaki otizmli vatandaşlar da izledi.