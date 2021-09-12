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Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çok iyi mücadele ederek bir puan aldıklarını belirtti.

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çok iyi mücadele ederek bir puan aldıklarını belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, müsabakaya 2 takımın da iyi başladığını belirterek, "Tek düşüncemiz puan veya puanlar almaktı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi gidiyordu, çok iyi kadro kuruldu. Zor bir maç oldu. Çekişmeli bir maç oldu. Mücadele olarak gayet iyiydik. Hücumda biraz çoğalmamız ve son pasları daha iyi vermemiz gerekiyordu. Güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Karşılaşmada oyuncuların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oyunun sık sık durmasıyla ilgili deneyimli teknik adam, "Sakatlık var, sakatlık var. Hakemin bunu ayırması gerekiyor. Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi. Hatta Serdar Aziz ile kenarda ben konuştum. 'Kafamı vurdum, kusacağım.' dedi. Ona rağmen oynadı. Mücadeleli bir maç geçti. Bu maçta sakatlıklar ve oyunun durması normal. Hakemlerin bunu ayırması gerekiyor. Bizim sakatlıklar kesinlikle zaman kazanalım tarzında değildi." ifadelerini kullandı.

"Görev verildiğinde seve seve gideriz"

Rıza Çalımbay, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için teklif gelmesi halinde seve seve kabul edeceğini aktardı.

Daha önce Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği 1996-2000 yıllarında milli takımda yardımcı antrenörlük yaptığını hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Net bir şey (Teklif) almadım. Milli takım her şeyin üstünde gelir. Yıllarca kaptanlığını yaptım. Hemen hemen her kategorisinde oynadım. Görev verildiğinde seve seve gideriz. Bizi Norveç'le bir final maçı bekliyor. Ben olurum başkası olur. Bir an önce yapılması gerekiyor. Antrenörün içimizden biri olması gerekiyor. Burada mukavelem olmuş ya da olmamış hiç önemli değil. Askersin, evde oturuyorsun ve savaşa çağırıyorlar. Seve seve oraya gidilir. Böyle bir şey yapılırsa yok demem mümkün değil. Biz oraya gittiğimizde neyimiz varsa veririz."

Son olarak 4 büyük takım olarak kabul edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu sezon çok iyi transferler yaptıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "4 takım mükemmel transferler yaptılar. Böyle pahalı transferler yapıldığını ilk kez görüyorum. Bu takımlarla yarışa girmek büyük başarıdır. Anadolu takımlarının işi daha zor. İstediğimiz oyuncuyu değil paramızın yettiği oyuncuyu alırız. Yoktan var etmek daha güzel." diyerek sözlerini noktaladı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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