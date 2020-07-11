Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
11.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:19
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı sonlandırdı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor müsabakası için tesislerde kampa girdi.
Kaynak: AA