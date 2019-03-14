Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Kaynak: AA
YORUMLAR