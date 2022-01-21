Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. - İSTANBUL