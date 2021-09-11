Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor müsabakası, yarın saat 17.00'de başlayacak.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri