Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü evinde DG Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü evinde DG Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynadığı maçların aday kadrosunda bulunan kaleci Altay Bayındır, bugünkü antrenmanda yer aldı. İdman saat 10.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak ilk bölümde takımla birlikte çalışırken; Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi.

(İHA)

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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