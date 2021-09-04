Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde sahada çalıştı. Dimitris Pelkas ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Filip Novak özel programlar eşliğinde sahada çalışmalara başlarken, Serdar Dursun'un tedavisine devam edildi. Alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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