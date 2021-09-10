Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc da katıldı.

Isınma ve çabukluk çalışmasının ardından iki grubu ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde antrenman yaptı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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