Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA