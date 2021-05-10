Fenerbahçe, Sivasspor maç saatini beklemeye başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. hafta maçında, yarın Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. hafta maçında, yarın Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin saatini beklemeye başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı