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Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler iç sahadaki son puan kaybını geçtiğimiz sezon 41. haftada yine Sivasspor'a karşı yaşamıştı.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü ve ilk puan kaybını yaşadı. Rakibiyle oynadığı son 5 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, iç sahadaki son puan kaybını da yine Yiğidolar'a karşı yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon 41. haftada iç sahada rakibine 2-1 mağlup olan ve bu kayıpla şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk puan kaybını da yine Sivasspor karşısında yaşadı.

Son galibiyeti 2019 yılında

Sivasspor karşısında son galibiyetini 15 Mart 2019 yılında sahasında 2-1 kazanarak elde eden Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda oynadığı 2 maçta da rakibine mağlup olurken, geçtiğimiz sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönüp, iç sahadaki karşılaşmayı ise 2-1 kaybetmişti. Ligde oynadığı 3 maçta Konyaspor ve Trabzonspor'a mağlup olup, Göztepe ile berabere kalan Sivasspor, Fenerbahçe ile berabere kalarak bu sezonki 2. puanını elde etti. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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