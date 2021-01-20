Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

20.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:03
Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, Sivasspor maçının son çalışmasını gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk hareketleri gerçekleştirdi. 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması, çift kale maç ile taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.Sarı-lacivertli ekipte yapılacak muayene sonrası omzunda bulunan platinlerin alınması planlanan Ferdi Kadıoğlu antrenmanda yer almadı. için Ferdi platinlerin alınması yönünde bir karar verilirse eğer 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Belinde ağrı bulunan tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in ise durumu maç saatinde kararlaştırılacak. Gökhan Gönül ise çalışmalarını takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla sürdürdü. Sinan Gümüş'ün de tedavisine devam edildi.  SERDAR VE VALENCIA'NIN MR'LARI TEMİZSarı-lacivertli futbolculardan Serdar Aziz ile Valencia'dan sevindirici haber geldi. Yapılan tetkikler ve MR'ları temiz çıkan Serdar ile Valencia'nın yarın akşamki maçta olup olmayacakları teknik ekibin kararına göre netlik kazanacak.PEROTTİ AMELİYAT EDİLECEKFenerbahçe'de sakatlığı bulunan Diego Perotti, ameliyat edilmek üzere yurtdışına gönderildi. Arjantinli futbolcunun yapılacak son tetkiklerinin ardından ameliyat edilmesi ve 3-8 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.SLAZAI'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDIFenerbahçe'nin yeni transferlerinden Attila Slazai'nin doğum günü antrenman öncesinde kutlandı. 23 yaşına giren Slazai'nin doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlanırken  2 gündür takımla çalışmalara katıldığı için Sivasspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

- İstanbul

Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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