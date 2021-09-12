Fenerbahçe-Sivas maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivas hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
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Fenerbahçe-Sivas maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivas hangi kanalda yayınlanacak?

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Fenerbahçe-Sivas maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivas hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor milli aranın ardından karşılaşacaklar. Karşılaşmadan önce futbolseveler, '' Fenerbahçe-Sivas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?'', sorularına cevap aramaya başladılar. Peki, Fenerbahçe-Sivas maçı ne zaman? Fenerbahçe-Sivas saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivas maçı muhtemel 11'ler!

Süper Lig'de milli aradan sonra heyecanlı bir karşılaşma oynanması bekleniyor. Süper lig devlerinden Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Sivas maçı ne zaman? Fenerbahçe-Sivas saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivas maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Sivasspor, 12 Eylül'de karşılaşacaklar.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sivasspor saat 17.00'de karşılaşacaklar.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sivasspor beIN Sports HD1 kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasının hakemi TFF tarafından Halis Özkahya olarak açıklandı.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, M. Tisserand, Kim Min-Jae, A.Szalai, Nazım, J.Sosa, Luiz Gustavo, Ferdi, B.Osayi Samuel, E. Valencia, Muhammed

Sivasspor: Muammer, D. Goutas, S. Camara , Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, A. Okechukwu, Hakan Arslan, Yatabare, F. Fajr, M.Gradel, L.James Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

FENEBAHÇE İLE SİVASSPOR'UN OYNADIĞI SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynana son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 4 kez kazandı. Sivasspor ise 3 kez kazandı. İki takım 2 maç ise berabere kaldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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