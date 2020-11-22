Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

22.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:54
Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 24 Kasım Salı günü sahasında Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 24 Kasım Salı günü sahasında Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Kemal Ademi'nin takımla çalıştı, Gökhan Gönül, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin ise tedavilerine devam edildi. Adalesinde yırtık tespit edilen Nazım Sangare de antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda, dün oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı idman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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