Fenerbahçe, Sivas'a konuk olacak

-Serdar Aziz ile Valencia'nın durumu netlik kazanmadı

-Gökhan, Sinan, Perotti kadroda yer almayacak

-Caner Erkin ile Mert Hakan'ın cezaları bitti-Ferdi'nin durumu maç saati belli olacak-Ozan Tufan cezalı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, -

Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek.Ligde Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasında galip gelemeyen Fenerbahçe, üst üste kazandığı 5 lig 1 de kupa maçının ardından deplasmana umutlu gidiyor. Ligde elde ettiği seriyi bozmak istemeyen sarı-lacivertli ekip zorlu Sivasspor maçından da galip gelerek sonraki hafta evinde karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor mücadelesine kayıpsız girmek istiyor.Bu sezonki sıkışık bir lig maratonunda sakatlıklardan yüzü gülmeyen sarı-lacivertli ekipte Sivasspor karşılaşması öncesinde Serdar Aziz ile Valencia'nın durumu ise hala netlik kazanmazken Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Perotti kadroda yer almayacak isimlerden.CANER ERKİN İLE MERT HAKAN'IN CEZALARI BİTTİSarı-lacivertli ekipte cezaları sebebiyle 19'uncu hafta maçını kaçıran Caner Erkin ile Mert Hakan, Sivasspor maçında görev alacak. İki oyuncu da teknik ekip tarafından Sivasspor maçının 11'ine dahil edilecek.FERDİ'NİN DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAKFenerbahçe'de Ankaragücü maçında omzundaki ağrı sebebiyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netlik kazanmadı. Teknik ekibin talebi doğrultusunda maç kadrosuna eklenmesi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak.OZAN CEZALISarı-lacivertli ekipte sarı kart cezası bulunan Ozan Tufan ise Sivasspor maçında görev alamayacak. Ankaragücü maçında gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Ozan Tufan, Sivasspor maçında cezası sebebiyle görev alamayacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia (Cisse), Thiam, Samatta" 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN