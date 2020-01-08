Fenerbahçe, Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
08.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:14
Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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inşallah adem ramide gelmişti bir maç oynadımı arkadaşlar ben hatılamıyom fenerde para çok harca komenniCevap Yaz Yayından Kaldır