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Fenerbahçe, Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

08.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:14
Fenerbahçe, Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı

, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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HABER YORUMLARI (1)

  • AS FENERLİ:
    inşallah adem ramide gelmişti bir maç oynadımı arkadaşlar ben hatılamıyom fenerde para çok harca komenni
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