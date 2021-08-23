Fenerbahçe: "Şimdi hesap vakti"
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Fenerbahçe: "Şimdi hesap vakti"

Fenerbahçe: 'Şimdi hesap vakti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğraşmış olduğu her türlü zararın tazmini için Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açtı.

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğraşmış olduğu her türlü zararın tazmini için Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açtı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davası sürecinde takımın uğradığı hak kayıplarının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milyonların arkasında dimdik durduğu Fenerbahçe için şimdi hesap vakti" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Tüm kamuoyu tarafından bilindiği üzere '2010-2011 SEZONU TÜRKİYE SÜPER LİGİ'NİN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DİR.'

Fenerbahçe'nin ilgili sezonda şampiyon olması ve o dönem Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri itibariyle elde ettiği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, 3 Temmuz Kumpası ile engellenmiştir.

Bu kumpası gerçekleştirenlerin, hak, hukuk ve adalet amacından uzak birer FETÖ üyesi oldukları; süreç boyunca tüm yargılamalar neticesinde alenen ortaya çıkmıştır.

Kumpasın başladığı 3 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Fenerbahçe Başkanı, yönetimi ve taraftarlarının dik duruşu ile başlayan; Adalete Fener Yak kampanyası ile ortaya konan adalet arayışı neticesinde yapılan yeniden yargılamada tüm Fenerbahçeli yöneticilerin beraatlerine karar verilmiştir.

Ayrıca, Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Kumpasını kuranlar yargılandıkları Kumpas Davası'nda ağır cezalara çarptırılmışlardır.

Tüm bu gerçekler ve haksızlıklar gün yüzüne çıkmasına rağmen Fenerbahçe'nin 3 Temmuz Kumpası sebebiyle doğan maddi ve manevi zararları hiçbir şekilde tazmin edilmemiştir.

Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe'nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.

Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz'da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar Kulübü'ne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, Kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe'nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk Yargısı'na olan güvenimiz de sonsuzdur! Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz.

Milyonların arkasında dimdik durduğu Fenerbahçe için ŞİMDİ #HesapVakti!" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası...
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