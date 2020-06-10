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Fenerbahçe, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
10.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:54

Fenerbahçe Kulübü, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Kaynak: AA

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