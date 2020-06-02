Fenerbahçe sıkı çalıştı
Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
02.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:25
Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA