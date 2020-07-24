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Fenerbahçe, sezonu Çaykur Rizespor karşısında kapatıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla 2019-2020 sezonunu tamamlayacak.

Fenerbahçe, sezonu Çaykur Rizespor karşısında kapatıyor
24.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:30

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla 2019-2020 sezonunu tamamlayacak.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunu tamamlayacak. Galibiyet, yenilgi veya beraberlik durumunda sıralaması değişmeyecek olan sarı-lacivertli ekip sezonu 7. sırada tamamlayacak.

38. randevu

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 37 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7'sini Rizespor kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırırken, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.

Evinde kaybetmiyor

Çaykur Rizespor'u konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki 16 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakibine mağlup olmadı. Rizespor ise Fenerbahçe ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanırken, tek galibiyetini geçen sezon iç sahada 3-0'lık skorla aldı.

Geriden gelerek 20 puan

Fenerbahçe, bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında 20 puanla en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip Tahir Karapınar göreve geldikten sonra oynadığı yedi karşılaşmanın altısında skor dezavantajına yakalandı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci, Jailson ve Deniz Türüç ise kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak. Sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başlayan Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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