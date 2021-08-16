Fenerbahçe, sezona galibiyetle başladı
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Fenerbahçe, sezona galibiyetle başladı

Fenerbahçe, sezona galibiyetle başladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Ligin yeni temsilcisi Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusu Mesut Özil'in tek golüyle kazanmayı bildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, hazırlık döneminde sık sık denediği 3-4-3 sistemiyle takımını sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam, hazırlık döneminde daha çok forma şansı verdiği oyuncuları Adana Demirspor karşısında da görevlendirdi.

Savunma üçlüsünde Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Filip Novak'a görev veren Pereira, orta sahada yine Luiz Gustavo ve Miha Zajc'a şans tanıdı. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na formayı veren deneyimli teknik adam, hücumda ise Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'nın sakatlığında tercihini İrfan Can Kahveci ile Samatta'dan yana kullandı. Portekizli çalıştırıcı, hücum üçlüsünde Mesut Özil'in yanında İrfan ve Samatta'ya şans tanıdı.

8 yabancı görev aldı

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 8 yabancı oyuncusuna şans verdi.

Kadrosunda şu anda 17 yabancı oyuncu bulunan ancak 10 yabancı futbolcusuna lisans çıkaran sarı-lacivertliler, Pelkas ve Valencia'nın yokluğunda Adana deplasmanında 8 yabancı futbolcu götürdü.

Fenerbahçe, bu isimlerin 7'sine ilk 11'de şans verirken sadece Jose Sosa sonradan oyuna dahil oldu.

Yeni transferlerden sadece Serdar Dursun kadroda yer aldı

Yeni sezona şu ana dek 5 transferle giren Fenerbahçe, bu isimlere sadece 1'ini Adana deplasmanına götürdü.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden sadece Serdar Dursun 21 kişilik kadroda yer alırken, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker ve Min-jae Kim'in ise henüz lisansı çıkartılmadı.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda Mbwana Samatta'nın yerine dahil olan Serdar Dursun ise sakatlanarak 70. dakikada oyun alanını terk etti.

Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertlilere geçen sezon ortasında transfer edilen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, takımının yeni sezona 3 puanla başlamasında başrol üstlenirken, yaklaşık 1,5 yıl süren gol özlemine de son verdi.

Mesut Özil, son olarak 16 Şubat 2020'de eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı.

Altay Bayındır, kurtarışlarıyla ön plana çıktı

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Adana Demirspor karşısında sergilediği performansla dikkati çekti.

Genç file bekçisi, alınan galibiyette yaptığı 7 kurtarışla ön plana çıkarken, taraftarın beğenisini topladı.

Son 4 sezona galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 sezonun ilk hafta maçlarında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u, 2019-2020'de Gaziantep'i, 2020-2021'de Çaykur Rizespor'u ve son olarak da bu sezon Adana Demirspor'u mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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