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Fenerbahçe serileri geride bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, bir serinin daha bozulmasına sebep oldu.

Fenerbahçe serileri geride bıraktı
17.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:21

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, bir serinin daha bozulmasına sebep oldu. Kadıköy'de bu sezon Galatasaray'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe, kupada ise Trabzonspor'a mağlup olarak 23 yıllık seriyi geride bıraktı. Özellikle Trabzonspor mücadelesini kazaranak mutlu son için önemli bir adım atmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, takım ve taraftarlar umutsuzluğa kapıldı. Ligdeki kötü sonuşların ardından kupadan da elenen sarı-lacivertlilerde taraftarlar Başkan Ali Koç'a öfkesini sosyal medyadan dile getirdi. Fenerbahçe kupadan elendiği için ligi 4'üncü sırada bitiremezse yeni sezonda Avrupa kupalarında da olamayacak

ŞANSSIZLIKLAR SÜRÜYORKötü gidişat sürerken şanssızlıkların peşini bırakmadığı Fenerbahçe'de oynanan futbol, tüm kredileri tüketti. Sarı-lacivertliler bazı maçlarda iyi oyun sergilese de yaşanan sakatlıklar, futbolcuların cezaları takımın bütününü koruyamadı. Uzun süren hoca arayışının da etkisi ile bir türlü toparlanamayan Fenerbahçe, artık yeni sezonun planlamasına daha çok dikkat edecek. Bu sezon da uğraş vererek Avrupa kupalarına gidebilmek için yoğun mesai harcayacak sarı-lacivertliler, yeni sezona ise yepyeni bir hoca ile başlayarak yaralarını sarmaya çalışacak. 6 YILDIR KUPA YOK!Fenerbahçe, tarihinde yaşamadığı başarısızlıklarla boğuşurken, son 6 yılını da kupasız kapatmış oldu. En son ligde 2013-14 sezonunda kupa kazanan sarı-lacivertliler, tarihinde bir ilke daha imza atmış oldu. Galatasaray ve Trabzonspor serilerinin bozulmasının ardından en uzun süre kupa alamama başarısızlığı gösteren Fenerbahçe, bir ilke daha imza atmış oldu."ALLAH'TAN KORK HOCA" KIRMIZI GETİRDİFenerbahçe'de uzun yıllar hizmet eden ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 24'üncü dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakeme yönelik itirazda bulunan Emre ilk önce sarı, sonrasında ise "Allah'tan kork hoca" diye bağırıp itirazlarını sürdürünce kırmızı kartın çıkması gecikmedi. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın yedek kulübesinde kırmızı kartla cezalandırdığı tecrübeli futbolcu, takımını yalnız bırakırken motivasyonun da düşmesine yol açtı. Yedek kulübesinden takımı toparlayan ve direktifleriyle oyunu dengeleyen Emre Belözoğlu'nun içeri girmesinin ardından yaşanan telefon trafiği de yetersiz oldu. Emre Belözoğlu, ligde oynanan Kayserispor maçında da kulübede sarı kart görmüştü.TARAFTARLANDAN TEPKİFenerbahçe'de yönetim sessiz bir şekilde stattan ayrıldı. Trabzonspor'u evinde mağlup etmek için tüm hazırlıklarını yapan sarı-lacivertliler, istediğine ulaşamadı. Ligdeki kötü gidişatıbir nebze unutmak ve kupada final oynamak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Sörloth engeline takıldı. Karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin stattan ayrılırken üzgünlüğü yüzlerinden okunurken hiç bir açıklama yapmadan ayrıldılar. Taraftarların büyük desteğini alan ve alınan başarısızlıklara rağmen sürekli desteklenen Ali Koç, Trabzonspor mücadelesinin ardından ise topa tutuldu. Karşılaşmanın seyircisiz olmasından dolayı stat çevresinde hiç bir taraftar bulunmazken sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi sosyal medyada üzerinden eleştirdi. 23 yıllık yenilmezlik serisinin bozulmasının ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'un görev süreci boyunca yaşanan başarısızlıkları hatırlatarak öfkelerini dile getirdi.KASIMPAŞA MAÇI MERAKLA BEKLENİYORFenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında ise Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde kupada oynanan Trabzonspor mücadelesinin 55'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor. Ligin 27'nci haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan ve PFDK'dan en az 2 maç ceza alması beklenen Ozan Tufan ile Trabzonspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart ile oyundan atılan Emre Belözoğlu, takımlarını yalnız bırakacak. Max Kruse'nin de ameliyat olmasıyla takımdaki eksiğin 4 olarak görüldüğü sarı-lacivertli ekipte alınacak bir kötü sonuç daha ipleri tamamen gerecek. 

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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