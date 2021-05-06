Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
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Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final etabının ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Galatasaray'ı 73-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final etabının ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Galatasaray'ı 73-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sinan İşgüder xx, Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx

Fenerbahçe Öznur Kablo: Satou Sabally xx 7, Olacay Çakır Turgut x 2, Kayla Mc Bride xxxx 28, Alina Iagupova xxx 21, Kiah Stokes x 4, Kia Niema Vaughn xx 8, Sevgi Uzun x 3, Tuğçe Canitez x

Başantrenör: Victor Lapena

Galatasaray: Sude Yılmaz x 2, Pelin Derya Bilgiçç xx 10, Yashey Prints xx 13, Anete Steinberga xx 9, Kuanitra Holingsvorth xxx 16, Asena Yalçın x 5, Meltem Yıldızhan x, Mercedes Briann Russell xx 8, Zofia Hruscakova x 3

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 26-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 34-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 60-47 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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