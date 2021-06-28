Fenerbahçe selamı nedir, nasıl yapılır? Fenerbahçe maç bittikten sonraki sevinç selamı nasıl yapılıyor?
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Fenerbahçe selamı nedir, nasıl yapılır? Fenerbahçe maç bittikten sonraki sevinç selamı nasıl yapılıyor?

Fenerbahçe selamı nedir, nasıl yapılır? Fenerbahçe maç bittikten sonraki sevinç selamı nasıl yapılıyor?
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Fenerbahçe selamı gündemde yer alan konulardan birisi oldu. Peki, Fenerbahçe selamı nedir? Fenerbahçe selamı nasıl yapılıyor? Fenerbahçe selamı nasıl yapılır? Golden sonra mı yapılır maç bitiminden sonra mı? İşte tüm detaylar...

Danimarka son 16 turunda Galler'i 4-0'la eleyerek çeyrek finale yükselirken, maç sonu şovları da geceye damga vurmuştu. Galibiyetin ardından gündemi sağ bek Joakim Maehle'nin yumruk şovu salladı. Maçtan sonra tribünlerin çağırdı Maehle, "Benim için bağıranlara karşı bir şey yapmalıydım. Aklıma Fenerbahçe selamı geldi" diye konuştu. Peki, Fenerbahçe selamı nedir? Nasıl yapılır?

FENERBAHÇE SELAMI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Fenerbahçe selamının bir diğer adı "Yumruk şov" olarak geçiyor. Son olarak Euro 2020 turnuvasında Danimarkalı futbolcular Galler galibiyeti sonrasında yapmıştı.

EURO 2020'DE DANİMARKALI FUTBOLCU MAEHLE TARAFINDAN YAPILDI

Danimarkalı futbolcu Maehle'nin yaptığı 'Fenerbahçe selamı' açıklaması gündemin tepesine çıktı. Futbol kültürlerinde pek fazla olmayan yumruk şovun sorulması üzerine Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe selamıyla taraftarlara karşılık vermek istediğini ifade etti.

Maehle, "Seyirciler bana tezahürat ve alkış gönderince onlara 'Fenerbahçe selamı'yla karşılık vermek istedim. Nasıl gelişti bilmiyorum. Ancak olağanüstü bir maçtan sonra bizi desteklemeye gelen ve benim adımı bağıranlar için bir şey yapmalıydım. Fenerbahçe selamı aklıma geldi" diye konuştu.

Maehle'nin 'Fenerbahçe selamı' sözleri sonrasında Danimarka'da bir anda Türkiye'de statlarda yapılan 'yumruk şov' gündeme geldi. Fenerbahçeli futbolcuların tribünlere gittiği eski görüntüler YouTube'da tekrar etkileşim almaya başladı.

Programlarda Danimarka Ligi tecrübesi olan Türk oyunculardan yorumlar alındı. Sarı-lacivertli taraftarlar da takım kaptanı Simon Kjaer'ın arkadaşlarına bu hareketi öğrettiği tahmininde bulundu.

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Fenerbahçe selamı nedir, nasıl yapılır? Fenerbahçe maç bittikten sonraki sevinç selamı nasıl yapılıyor? - Haberler
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