Fenerbahçe Seçimlerinin Tartışılan İsmi Ümit Özat'tan Açıklama Geldi

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, Ali Koç'a seslenip "Ümit Özat telefon bekliyor, arzu ederseniz bağlanacak. Ümit Özat'ı odanızdan attırdınız mı?" demişti.

"BİR FUTBOLCUYA 'ALLAH BELANI VERSİN' DEDİM"

Yıldırım'ın ardından söz alan Ali Koç ise, "Ümit Özat isterse bağlansın, maçı hatırlamıyorum... 2004'tü kalecimiz Rüştü Reçber'di, Ümit de kaptandı ve kırmızı kart görmüştü. Sanırım bir hocayla atışmıştı. Ben de locamda maç izliyordum, Ümit de Murat Özaydınlı bizim locada diye oraya geldi. Ben o sırada bir oyuncuya "Allah belanı versin" dedim, o da tepki gösterdi. Eski bir kürekçimiz vardı, Murat Özaydınlı ile birlikte onu çıkardı. Korumam yok benim, öyle bir şey olmadı" cevabını vermişti.

"ALİ KOÇ'UN ANLATTIĞI OLAYLAR AZIYLA FAZLASIYLA YAŞANMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Ümit Özat, tartışma hakkında "Kongre sırasında ismim geçti. Benim hakkımda telefonla bağlanacak denildi ama böyle bir şeye ne gerek vardı nede gerek kaldı. Sayın Ali Koç'un anlattığı gibi olaylarda azıyla fazlasıyla yaşanmıştır ve bu zaten yıllardır bilinen bir olaydı. Ben Fenerbahçe takım kaptanıydım ve o zaman bir arkadaşımı savunmak için yapmam gerekeni yapmışımdır ama acı olan sayın Ali Koç'un bu kulübün efsanelerini sayarken para için bu kulübü bırakıp gidenleri efsane ve kulübün temel taşlarından göstermesi üzücüdür. Fenerbahçe'nin iyiliği için ne gerekiyorsa o olsun." sözlerini kullandı.