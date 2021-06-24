Fenerbahçe seçim ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kim?
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Fenerbahçe seçim ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kim?

Fenerbahçe seçim ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kim?
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine kısa bir süre kalırken sporseverler gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Konu hakkında, Fenerbahçe seçim ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kim gibi konular merak edilmeye başlandı.

Spor gündeminin ana konularından biri haline gelen ve tüm gözlerin çevrildiği Fenerbahçe başkanlık seçimleri merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe seçim ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kim? İşte, detaylar…

FENERBAHÇE SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe resmi sitesinde; "Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI KİM?

Ali Koç

Eyüp Yeşilyurt

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