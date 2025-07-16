Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolculuğuna 3. ön eleme turundan başlıyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

3. ön eleme turu maçları ise şu tarihlerde oynanacak:

İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü düzenlenecek. Kuralar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

Kura çekiminin UEFA resmi sitesi ve TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oldukça güçlü rakipler ile eşleşecek.

Benfica, Feyenoord, Club Brugge, Rangers (İskoçya) ya da Panathinaikos takımlarından biri ile eşleşecek.

Eğer Fenerbahçe seri başı olsaydı, Nice (Fransa), Union Saint-Gilloise (Belçika), Viktoria Plzen (Çekya) veya Panathinaikos gibi nispeten daha az zorlayıcı rakiplerle eşleşme şansına sahip olacaktı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ