Fenerbahçe salonda çalıştı
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Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yoğun sis ve yağış nedeniyle salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yoğun sis ve yağış nedeniyle salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

-İHA-

Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe salonda çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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