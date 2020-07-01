Fenerbahçe salonda çalıştı Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'ndeki salonda gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile tamamladı.Sarı-lacivertliler hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA