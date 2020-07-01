Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
01.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:49
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'ndeki salonda gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile tamamladı.Sarı-lacivertliler hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA