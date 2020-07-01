Fenerbahçe salonda çalıştı Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, sabah idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptı. Futbolcular antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA