Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
01.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:57
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, sabah idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptı. Futbolcular antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA