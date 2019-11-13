Haberler » Spor » Fenerbahçe, salonda çalıştı - Spor

Fenerbahçe, salonda çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:38
Fenerbahçe, salonda çalıştı

, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanının salonda gerçekleştiği belirtildi. Kuvvet çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcuların, günün ikinci antrenmanını akşam yapacağı aktarıldı.

Kosova Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere yapacağı karşılaşmaların aday kadrosunda sakatlığı nedeniyle çıkartılan Vedat Muric'in de tesislerde tedavisine başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.