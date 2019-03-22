Fenerbahçe Salonda Çalıştı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idman salonda ısınma ve egzersiz çalışmalarıyla başladı. Antrenman; kuvvet, denge ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Fenerbahçe, Ankragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İHA