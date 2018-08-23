Fenerbahçe, Salonda Çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 16.30'da başladı. Sarı-lacivertliler, salonda 1 saat süreyle kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak günün ikinci antrenmanını da tamamladı. f Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün akşam saatlerinde özel bir uçakla İzmir'e hareket edecek.

(İHA)