Fenerbahçe, sahasında kaybetti
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Fenerbahçe, sahasında kaybetti

21.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:22
Fenerbahçe, sahasında kaybetti

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, müsabakanın ikinci yarısında hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Dimitrios Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oyuna almasına rağmen Fenerbahçe, golü bulamadı ve Göztepe maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de 8. kez kazanan Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı.

Sahasında 5. mağlubiyet

Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Deplasmanda sergilediği başarılı performansa karşın sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken sarı-lacivertli takım, evinde 5. kez mağlup oldu.

Sahasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.

Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti.

Pelkas, 22 gün sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra forma giydi.

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta arka adalesinden sakatlanan Pelkas, ligde 3, kupada ise 1 müsabakada görev yapamamıştı.

Pelkas, karşılaşmanın 55. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül, Süper Lig'de 12 maç sonra forma giydi. Deneyimli futbolcu, ligde son olarak 12 Aralık 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan müsabakada görev yapmıştı. Gökhan Gönül, bu süreçte sadece Medipol Başakşehir ile 9 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sahaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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