Fenerbahçe Safiport yarın Polonya takımı Arka Gdynia'yı ağırlayacak
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport yarın Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport yarın Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Grubunda bir maçı eksik olan Fenerbahçe Safiport, oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Puan durumunun 3. basamağında yer alan sarı-lacivertli ekibin, Sopron Basket'le oynayacağı karşılaşma Macar ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Sarı-lacivertlilerin rakibi Arka Gdynia ise 12 maçta aldığı 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle grubun son sırasında bulunuyor.