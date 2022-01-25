Fenerbahçe Safiport yarın Polonya takımı Arka Gdynia'yı ağırlayacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe Safiport yarın Polonya takımı Arka Gdynia'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Safiport yarın Polonya takımı Arka Gdynia'yı ağırlayacak
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport yarın Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport yarın Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grubunda bir maçı eksik olan Fenerbahçe Safiport, oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Puan durumunun 3. basamağında yer alan sarı-lacivertli ekibin, Sopron Basket'le oynayacağı karşılaşma Macar ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Arka Gdynia ise 12 maçta aldığı 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle grubun son sırasında bulunuyor.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Fenerbahçe, basketbol, Polonya, Metro, Spor, Haber

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