Fenerbahçe Safiport, Sopron Basket'e konuk olacak

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında yarın Macaristan ekibi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 maçı ertelenen Fenerbahçe Safiport, grupta oynadığı 11 mücadelede 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Bir müsabakası tehir edilen Sopron Basket ise çıktığı 12 müsabakanın 8'ini kazandı, 4'ünden mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sopron Basket ile İstanbul'da oynadığı maçı 73-47 kazanmıştı.