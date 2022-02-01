Fenerbahçe Safiport, Dynmo Kursk'e konuk olacak
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında yarın Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında yarın Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kursk şehrindeki Spor ve Konser Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.
Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, aldıkları 9 galibiyet, 3 mağlubiyetle grupta ilk sırada yer alıyor. Rus ekibi Dynamo Kursk ise 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 3. basamakta bulunuyor.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor